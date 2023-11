Avis sur : Hypérion et La chute d'Hypérion , de Dan Simmons

Hypérion (Hyperion) - Dan Simmons - 1989

Sur Hypérion, lointaine planète de l'Hégémonie, les Tombeaux du Temps, mystérieuses sépultures fermés dans le futur et voyageant dans le sens inverse du temps, sont sur le point de s'ouvrir. On craint que le "Shrike" ("gritche" en français), objet de culte pour certains, de pure terreur pour d'autres, ne se mette à faire des ravages. Les habitants veulent fuir, car il paraît de plus que les "Ousters" ("Extros" en français) veulent s'emparer de la planète.Sept pèlerins y sont envoyés par la sainte Église du "Shrike" afin de sauver l'Univers menacé. Cependant parmi eux se trouverait un traître.



Tous ont eu un contact avec le Shrike, qui semble être la clef de tout, alors que tout le monde le voit si différemment.



Dan Simmons connaît bien la science-fiction, très bien même. Hyperion rassemble de très nombreux éléments très divers de science-fiction sous forme d'un magnifique space-opéra. L'histoire ne s'arrête d'ailleurs pas là. Ce n'est que le premier de deux volumes constituant la saga d'Hypérion, prolongée par la saga en deux volumes d'Endymion.



Dans ce premier volume, Dan Simmons arrive à admirablement bien adapter son style en fonction des différents récits. Récit de guerre, ou récit science-fiction type Matrix, récit policier, voir récit théologique (récit du lettré qui s'accompagne d'une réflexion sur le dilemme d'Abraham). Chaque pélerin raconte son histoire à sa façon (le récit du poète est particulièrement réussi). Dan Simmons mélange ainsi de nombreux genres de science-fiction pour donner un réel chef-d'oeuvre.



Hélas, Dan Simmons récupère également certaines tares de la science-fiction. Ainsi dans ce roman de nombreux personnages du passé cités sont quasi tous anglophones et datent du XXe siècle. Tout ce qui réfère à notre époque semble hautement douteux et irréfléchi.



Cependant Hypérion et sa suite La Chute d'Hypérion (The Fall of Hyperion, 1990) est un des tous grands chef-d'oeuvres de la littérature de science-fiction.

La chute d'Hypérion (The Fall of Hyperion) - Dan Simmons - 1990

Deuxième et dernier tome du cycle d'Hypérion.



Hypérion est sur le point de devenir le champ de bataille contre les "Ousters" ("Extros" en français). Cependant si Hyperion et ses labyrinthes est la planète de toutes les convoitises, elle concentre parallèlement toutes les craintes. Tel un dieu impuissant, Joseph Severn, un cybride, perçoit l'intégralité des événements autour d'Hypérion sans pouvoir les infléchir, puisqu'il côtoie Meina Gladstone, présidente de l'Hégémonie la journée et partage en rêves la vie des pèlerins durant ses nuits. Dès lors l'histoire est écrite par une succession de drames humains, d'épreuves titanesques dont seule l'improbable réussite peut sauver la société humaine.



La chute Hypérion est la suite que méritait Hypérion. Particulièrement surprenant et captivant, l'ouvrage devient de plus en plus passionnant au fil des pages. Il atteint son point culminant lors d'un dénouement qui explore un nouveau thème majeur de la SF, en nous donnant à réfléchir sur l'asservissement de l'humanité à ses machines et à sa technologie, et sur sa perte d'indépendance qui compromettrait sa survie en cas de crise. Il étonne par son intelligence. Les forces décrites dans le récit sont toujours utilisées à bon escient, la mise en situation parfaitement aboutie. Chaque personnage joue son rôle à la perfection, respectant sa propre logique sans pour autant omettre une part de mystère.



Le cycle d'Hypérion marque par sa perfection, son aboutissement qui se révèle dans le fait que l'auteur a réussi à créer un univers autour d'une problématique. Vue d'ensemble le cycle d'Hypérion présente un récit très varié, très complet et d'une très haute qualité. Le lecteur bascoule sans problème dans cet univers et en dévore impatiemment les pages pour en percer les mystères.



Cependant beaucoup des mystères ne seront que révélés lors du cycle d'Endymion, composé lui aussi de deux tomes.



Le cycle d'Hypérion est une référence à ne pas rater !