Livre : Travaux De Façade, de Virolleaud François

Dans ce livre pour bricoleurs et Peintres en bâtiments, l'auteur nous explique que le Ravalement de façade répond à plusieurs exigences. Car chaque bâtiment a une architecture qui lui est vraiment propre.

Des exemples précis peuvent être pris selon chaque enduit de façade

Une bâtisse ancienne : une réfection peut être faite si l’enduit ancien adhère encore. Vous pouvez la laver ou appliquer de la chaux ou une peinture colorée dans le respect des teintes prévues. Ravalement de façade Lorraine rend jeune tout ce qui fait vieux.

D’autre part, si l’enduit n’adhère plus, on doit le piocher et le refaire de la même manière. Certaines régions d'Occitanie sont bâties sous la forme de « village rue » et donc, de part et d’autre on retrouve des « maisons-fermes » sur chaque ruelle principale.

Pour que le ravalement de votre façade soit une réussite, il faudrait toujours définir l’étendue des travaux. C’est du nettoyage simple au rebouchage des trous ou des fissures. Vous devrez aussi élaborer un diagnostic par un architecte, si les travaux sont d’une plus grande ampleur qu’une simple peinture sur les murs.

Démarches administratives pour ravalement de façades

Un peintre de façade à Perpignan vous permet d’évaluer vos besoins. Toutefois, vous pouvez aussi rechercher des financements appropriés. Vous pouvez profiter de certaines subventions. Des démarches se poursuivent à savoir, faire le choix de votre entreprise et réclamer un devis à la suite des conseils prodigués par l’architecte. Vous déposez ensuite une demande de déclaration préalable auprès de votre mairie. Après accord du maire, faites une demande de subvention et revenez déposer l’ensemble des dossiers auprès de votre commune. Vous attendrez ensuite l’accord écrit de votre communauté avant de débuter tous travaux. Votre subvention vous sera reversée lorsque la commune aura vérifiée l’effectivité des travaux et aussi s’ils sont conformes.

Le Ravalement de façade à Perpignan est établi selon le budget de chaque citoyen. Il faudrait toujours vous renseigner sur les coûts avant d’effectuer un ravalement.

Travaux De Façade - Prescriptions Techniques Et Recommandations Pratiques - Virolleaud François, Editeur : Cstb, Collection : Conception Et Mise En Oeuvre, 2021