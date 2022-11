Présentation du livre : Construction de maisons individuelles - gros oeuvre et second oeuvre, d'Henri Renaud

Un ouvrage pédagogique par un professionnel du bâtiment et enseignant en CFA pour professionnels de la construction



Extrait du chapitre : Construire en béton

Construire en béton une maison individuelle est le plus couramment définie par l'assemblage d'éléments de structure en béton armé constituant les fondations, les chaînages et les linteaux, d'éléments préfabriqués servant le remplissage des murs : les blocs béton, d'éléments constituant les planchers : les poutrelles et les hourdis, supportant les dalles de compression.

Le béton est, rappelons le, obtenu par le mélange de granulats ou de sables, de ciment et d’eau. Le béton est produit en centrale ou sur chantier, en bétonnière. La qualité de chacun de ces éléments est déterminante pour la qualité du béton (que ce soit pour les blocs béton, les escaliers en béton, etc.) et donc de la future construction.



L'apparition rapide de fissures dans l'élément en béton peut provenir d'une eau impure ou de sables inadaptés. Le mélange est propre à chaque élément à réaliser. Un béton avec des graviers de gros calibre sera adapté aux fondations, tandis qu'un mélange plus varié est conseillé pour les autres types de réalisations.

Les adjuvants

Dans le béton peuvent être incorporés des adjuvants ou additifs. Ils remplissent différentes fonctions : accélérer la prise ou le durcissement ou au contraire les ralentissent, contribuent à l'hydrofugation, améliorent la plastification de l'élément en béton. Les agents de démoulage améliorent le rendu final de l'élément en béton.

Béton armé, béton pré-contraint

Lorsque l'on construit en béton, le béton est soumis à une importante traction ou flexion, il est nécessaire de le renforcer à l'aide d'armatures en acier. On parle alors de béton armé. On utilise le béton armé pour les maisons individuelles, pour réaliser les planchers et les fondations.

Lorsqu'on recherche une résistance accrue, par exemple sur de très grandes portées, on recourt à du béton précontraint. Les armatures ou les câbles sont tendus avant la mise en oeuvre du béton. Cette technique est toutefois rarement utilisée en maison individuelle.

Les produits en béton

En petite quantité, le béton est fabriqué sur chantier, dans des bétonnières. Mais pour la réalisation de bâtiments entiers, cette solution est impraticable. On peut alors soit acheter des produits finis en béton (blocs béton, poutres béton...), soit passer commande auprès d'une centrale à béton, avec livraison en bétonnière.

Un ouvrage pédagogique par un professionnel formation de constructeur de maison à Perpignan et enseignant en CFA

