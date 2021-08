Avis sur le livre : Construire Une Maison Du Sol Au Plafond. - Tome2 , d'Albert schenké

ce livre, "Construire Une Maison Du Sol Au Plafond", vous offre la possibilité de concevoir votre agencement de maison et de rendre votre projet de construction unique et adapté à vos envies. Livre écrit par un professionnel des devis construction de maison à Perpignan , pour une maison saine et confortable :



Une maison respectueuse de l’environnement

Une maison design et contemporaine

On retiendra certains points pour la construction de maison :

Fondations par plot béton permettant la création d’un vide sanitaire ventilé,

Isolation par ouate de cellulose insufflée

Chauffe Eau thermodynamique

VMC double flux avec by pass d’été

Poêle à granulés

Enveloppe bâtie étanche à l’air – <0,6m²/h

Parquet massif en pin rouge dans toutes les pièces (sauf pièces d’eau)

Application en usine d’une peinture monocouche (prévoir une couche de finition)

Tranchées et réseaux jusqu’aux limites de propriété ( forfait 7ml)

Démarches administratives (permis de construire, attestation BBIO, certication Promotelec)

Salle de bain carrelée et douche à l’italienne grand format 120×90 faïencée -Lavabo, évier et wc,

Eléments optionnels de la construction

Terrasse d’agrément en douglas

Pergola en bois

volets roulants électriques

garage ou conteneur pour le stockage

menuiseries teintées