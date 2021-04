chronique du livre Azteca, de Gary Jennings

Azteca, de Gary Jennings s'enorgueillit également d'un protagoniste assez différent du tarif habituel. Ce n'est pas un héros ni même vraiment un anti-héros... c'est juste un type particulièrement intelligent et aventureux qui aime voyager et le faire souvent avec les gens. Il est capable d'une émotion très touchante, mais il peut aussi être un connard. Et il a aussi une grave déficience visuelle. Donc, encore une fois, ce n'est pas vraiment le personnage principal typique, mais j'ai fini par vraiment aimer Mixtli Dark-Cloud, et pas seulement parce qu'il avait un nom génial. Les autres personnages de ce livre sont également très colorés en eux-mêmes.

Avec le recul, je dois me souvenir de Jadestone Doll, Cozcatl, Blood Glutton, Always et, bien sûr, du pire des hommes, Hernan Cortes.

Sérieusement, quelle horrible personne, tant dans la vie que dans ce livre. Le voir comme une personne amenée à la vie dans une fiction a vraiment fait comprendre à quel point Cortes était un connard avide, méchant, xénophobe, violent et sociopathe. Il avait une emprise folle sur le rêve d'exploiter ces personnes et il a réussi à le réaliser grâce à une combinaison de manipulation sournoise, d'intimidation et de violence pure et simple. Malgré la fixation que la plupart des gens ont sur les sacrifices humains (ce qui, je veux dire, est évidemment compréhensible), ces gens avaient une beauté et une noblesse dans leur culture ainsi qu'une tradition compliquée et développée de longue date dans le droit, la coutume, la guerre, la religion et tout cela.

Même lorsqu'ils arrachaient le cœur des gens, ils le faisaient simplement parce qu'ils pensaient que cela empêcherait un de leurs nombreux dieux mercenaires de s'énerver suffisamment pour les anéantir. Même les personnes qui étaient tuées étaient considérées comme ayant reçu une mort honorable et une position dans l'au-delà. Tous ces Cortes ont été détruits à eux seuls, que ce soit par la propagation de maladies, la conquête ou la colonisation.