Chronique des livres : Globalia et Rouge-Brésil - Jean-Christophe Rufin

Globalia - Jean-Christophe Rufin - 2004

Des forêts vierges intactes, pas de voitures ni aucune sorte de pollution, prospérité, paix et liberté pour tous. Tel est Globalia, la démocratie parfaite.



Jean-Christophe Rufin nous décrit une utopie brillante, riche; une utopie dédiée à la liberté, loin du 1984 de George Orwell, si sinistre, pauvre et totalitaire. Cependant Globalia nous montre comment la liberté et le libéralisme dans nos riches démocraties peuvent s'avérer tout aussi totalitaires que le monde décrit dans 1984.



Au premier abord, Globalia est un monde idéal: protégé sous leur bulle de verre, les citoyens de cette société peuvent faire ce qu'ils veulent, que ce soit glander ou travailler, peu importe, de toute façon l'Etat paye pour tout. Le soleil brille sans cesse, laissant tomber la pluie qu'à des jours choisis. Même la mort a été repoussée grâce aux progrès de la médecine. Mais tout cela a un prix: la surveillance totale. Tout ce qui peut gêner, mettre en danger cette société doit être éliminé. Surveillance totale pour une sécurité totale, car la sécurité devient l'une des choses les plus importantes de cette démocratie totale et libérale, au même niveau que la liberté et la prospérité.



Pourtant au-délà de Globalia existe des non-zones, qui n'ont pas été intégrés dans cette société parfaite, des zones régis par la pauvreté, la guerre civile et l'anarchie. Malgré tout cela, l'héros du livre, Baikal, veut fuir Globalia pour se retrouver dans ces non-zones. La liberté globalienne ne lui suffit plus, tout lui semble suspect, surtout le grand mal qui y sévit selon les autorités, le terrorisme. En effet afin que tout cela tienne ensemble, il faut un ennemi, et si on n'en a pas ou plus, il faut en inventer un. Baikal sera petit à petit aidé par les autorités pour devenir terroriste, et ainsi la plus grande menace de Globalia, tout en apparences biensûr.



Hélas, en lisant ce livre on se rend compte que notre société n'est plus très loin de ce monde totalitaire. Nos dirigeants utilisent le terrorisme aux même fin, en France un ministre a déclaré que la chose la plus importante pour la démocratie est la sécurité (au lieu de la liberté) en Alsace.



Le roman de Jean-Christophe Rufin, malgré certaines longueurs (l'auteur fait beaucoup de détours pour amener son intrigue), et un suspense qui ne tient pas toujours, vaut vraiment la peine d'être lu. On y trouve également beaucoup de références, notamment à 1984 de Georges Orwell ou à Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Pour un premier roman de science-fiction, Rufin entre en force dans ce genre.

Rouge-Brésil - Jean-Christophe Rufin - 2001

La conquête du Brésil par les Français est un des épisodes les plus extraordinaires et les plus méconnus de la Renaissance. Deux enfants, Just et Colombe, sont embarqués de force dans cette expédition pour servir d'interprètes auprès des tribus indiennes...



Cependant la colonie va mal tourner, les intérêts vont diverger, l'autorité du commandant, le Chavalier de Villegagnon, sera mise en doute. La fatigue, la faim, les maladies vont définitivement mettre à terre le moral des troupes.



Le Chevalier de Villegagnon fait alors venir des prêtres calvinistes, espérant que leur rigueur et austérité fera à nouveau avancer les travaux de la colonisation. Cependant les colons vont alors choisir leurs camps, entre les catholiques et les calvinistes, et les conflits vont commencer très sérieusement.



Le roman tient du roman historique mais est surtout une métaphore en miniature de l'histoire de la colonisation et des guerres de religion. Il y est également décrit la perte des valeurs humaines pour ces hommes si loin de leur civilisation, et confrontés au monde sauvage, cruel et aussi sensuel de la nature. La colonisation européenne, malgré toutes ses bonnes volontés, va s'avérer sanglante et s'opposer au monde harmonieux de la nature et des indiens. Le choc des mondes et des civilisations sera fatal.



Jean-Christophe Rufin a obtenu et mérité le Prix Goncourt en 2001.