Livre pratique : Piscines - Fonctionnement entretien - l'essentiel. de Bernard Degrange

Cet ouvrage pratique concerne l'entretien des piscines selon Bernard Degrange, ingénieur et technicien en rénovation de piscine à Montpellier . Il nous donne ici l'essentiel sur le fonctionnement d'une piscine et la manière d'éviter fuites, fissures qui nécessiteront des rénovations...

par exemple le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de l'eau du bassin :

Il est important de savoir qu’une eau translucide est la résultante d’un système de filtration efficiente. Cette dernière regroupe un filtre et une pompe. Choisir judicieusement les bonnes dimensions est primordial, il permet d’assurer une filtration optimale. Lorsque l’on utilise un système de filtration traditionnel, le prélèvement de l’eau se fait au travers de la bonde de fond en ce qui concerne le fond du bassin et ce sont les skimmers qui s’en chargent à la surface.

La répartition se règle soi-même et la filtration assure normalement un recyclage qui se déroule à 50 % dans le fond et à 50 % à la surface. Il est à préciser que ce réglage peut être modifié par la fréquentation de la piscine ou par le vent. Précisément dans ce dernier cas, la totalité du débit est mis sur les skimmers et ceux-ci nettoient la surface de l’eau avec efficacité.

L’eau traverse alors le préfiltre de la pompe et les débris les plus volumineux y sont laissés. Elle est ensuite injectée dans le filtre en sous pression au moyen de la pompe : c’est à ce passage qu’elle se trouve débarrassée des particules les plus fines. En dernier lieu, elle retrouve le chemin du bassin et passe au travers des buses de refoulement.

Cette filtration s’effectue généralement une fois tous les jours.

Comment entretenir l’eau ?

Il existe donc plusieurs produits dans le cadre de l’entretien et du traitement de l’eau de la piscine. L’action des produits d’entretien permet d’oxyder mais aussi de détruire toutes les impuretés organiques telles que les champignons, les algues et les bactéries. L’on peut alors acquérir la certitude d’une eau pure et parfaitement stable.

